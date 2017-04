Entre los diversos usos de las pulseras se encuentra el de la seguridad, comprar pulseras fluorescentes nos ayudará a ser más visibles desde lejos y también a ser identificable con facilidad para disminuir el riesgo de algún accidente.

El uso de elementos que son reflejantes es importante debido a que es posible evitar accidentes gracias a la retroflexión con la que cuentan, es decir, si una persona usa una bicicleta con elementos reflejantes, una persona conduciendo un vehículo será capaz de percibir su presencia con suficiente distancia para tomar las medidas necesarias para reaccionar a tiempo.

Cada vez se utiliza más este tipo de elementos de seguridad ya que se viene dando un incremento en la conciencia en la seguridad de los operadores, existen empresas en cuyos puestos existe cierto riesgo laboral, las funciones de algunos puestos suponen actividades peligrosas en lugares oscuros y las pulseras fluorescentes apoyan en este sentido.

La iluminación que proporciona es la ideal para actividades al aire libre como camping, escalar, senderismo, etc. Una ventaja es que no necesitan recargarse, su costo es bastante bajo por lo que es posible tener varias unidades en el inventario, no tienen una caducidad reducida, de hecho pueden durar entre uno a tres años, así que pueden ser almacenadas sin correr el riesgo de que sean inservibles en un futuro muy cercano.

Las pulseras fluorescentes en el trabajo

En el ámbito laboral las pulseras fluorescentes pueden ser utilizadas en espacios que tienen una iluminación pobre, como trabajos donde se realizan excavaciones, trabajos en alcantarillas, y lugares en donde tener una fuente de energía sea poco recomendable. Al no requerir nada para ser utilizadas se vuelven un elemento muy útil.

En el caso de los deportes, es una excelente medida de seguridad contar con este tipo de pulseras sobre todo para actividades como el montañismo, o sitios donde la luz solar no alcanza a llegar.

Las pulseras fluorescentes son útiles en emergencias, en los lugares que son cerrados y que requieren una indicación de las salidas de emergencia pueden ser unas grandes aliadas, o también para delimitar zonas donde hay riesgo, o rutas de escape.

Para activarlas únicamente se necesita doblarlas hasta escuchar un clic y agitarlas para que empiecen a brillar, lo cual sucede muy rápidamente.

La función primordial de las pulseras fluorescentes es el de proveer iluminación en lugares sin luz o cerrados en circunstancias en las que cualquier otro medio para iluminar no es posible o no es recomendable por cuestiones de que haya algún peligro de incendio, como no son inflamables no suponen ningún riesgo para la salud de quien la porta.

Las pulseras cuentan con una duración suficiente

Estas pulseras de seguridad pueden proveer luz por un periodo de alrededor de diez a doce horas, esto es muy útil cuando no se cuenta con alguna linterna o una fuente de electricidad, en ese tiempo las pulseras permiten hacer muchas actividades o simplemente esperar a que las condiciones de iluminación sean mejores.