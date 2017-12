Las escorts en Barcelona son cada vez más populares entre las mujeres. Y es que el número de mujeres que recurren a las escorts ha triplicado durante las últimas décadas, según una encuesta realizada en Barcelona.

La encuesta revela el significativo aumento de solicitudes femeninas que ha registrado la profesión más antigua del mundo a partir del nacimiento de la mujer trabajadora con grandes éxitos que no tiene ni un minuto para dedicar a su vida sexual o que no desea tener una en absoluto.

Mujeres en busca de los servicios de escorts en Barcelona

Una gran variedad de clientes está frecuentando a las escorts en Barcelona. Ya no son solo hombres sinvergüenzas en edad madura o los insatisfechos con su vida sexual marital los que contratan los servicios de las trabajadoras sexuales, ahora un número importante de mujeres homosexuales o no definidas se ha sumado a la larga lista de clientes que optan por el comercio de afecto y gratificación física para saciar sus necesidades carnales.

Por lo general, las edades de las mujeres que están tras una escort oscila de entre los 40 y 60 años y que tienen dudas respecto a su condición sexual, éstas visitan las agencias en búsqueda de nuevas experiencias, por lo que sus requerimientos son a los de los hombres que en muchos casos piden que los encuentros se produzcan en un contexto romántico.

Yolanda Torreón, empresaria del mundo digital y nuevas tecnología de 50 años, nos relató su experiencia con la contratación del servicio de escorts, y nos explica que el no contar con suficiente tiempo ya que se encuentra volcada en su trabajo, es lo que la hizo pensar en solicitar una prostituta.

“Generalmente para iniciar una relación existe un preámbulo que no me puedo permitir. Existe el conocimiento, el cortejo, salir de citas y eso conlleva demasiado tiempo. Para atender mis necesidades es más fácil levantar mi móvil, hacer la llamada y contratar a una chica a mi gusto donde no me comprometo sentimentalmente y puedo explorar mi sexualidad sin privarme de nada”, confesó.

Entretanto, otras de nuestras entrevistadas la cual prefirió mantener su identidad en el anonimato, nos confesó que aun y cuando es una mujer de 32 años, casada y con tres hijos, siempre ha sentido un inclinación especial por conocer cómo es estar con una mujer, por lo que en una oportunidad cuando su marido tuvo que viajar por motivos laborales, ella contrató a una escort para probar qué sentía al tocar a una mujer y besarla de manera sexual.

Descubrir que se es bisexual

“Yo contraté a una rubia de rasgos escandinavos, era algo con lo que fantaseaba desde hace algún tiempo. Compartimos una breve charla, nos reímos un poco, nos pusimos juguetonas y ahí entendí en ese momento que era bisexual, que estar con una mujer me agradaba igual que estar con un hombre que sentía la misma excitación al tocar un par de tetas y lamer unos pezones que ser penetrada y tocada por un hombre”, relató.

Explicó que tiene tres hijos pequeños y un marido bastante tradicional al que temía confesarle su inclinación pero cada vez que tiene la oportunidad libera sus deseos haciendo uso de las trabajadoras sexuales que consigue en las webs de escorts.

Para las mujeres, ir a estos sitios les permite mantener privacidad para probar y explorar sin necesidad de involucrarse emocionalmente y es además la razón principal por que las que las sexualmente indefinidas contratan los servicios de prostitutas.