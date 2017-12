Es algo que ya habrás notado y, en realidad, lo entendemos a la perfección. Los jóvenes cada vez van menos a las discotecas y empiezan a apostar por trasladarse, cómodamente, a los clubs de alterne. En Agenciabilbaoescorts, somos muy conscientes de este cambio que se ha producido progresivamente y te vamos a contar sus razones.

De la recesión de las discotecas al auge de los clubs

El fenómeno que te hemos presentado se ha producido a lo largo de los últimos años y hemos de destacar que la última crisis también ha tenido que ver. Cuando el presupuesto no es todo lo boyante que nos gustaría, analizamos más nuestras decisiones de gasto y el ocio no es una excepción.

En este contexto, nos volvemos consumidores más críticos y el modelo de la fiesta del fin de semana en la discoteca empieza a ser revisado. Sacamos cuentas y vemos que no nos compensa demasiado. Además, como plan para ligar, se trata de un modelo que comienza a estar desfasado. En raras ocasiones, se consigue un ligue en condiciones en una discoteca. Y, si sacas cuentas, te has gastado una buena suma de pasta: una entrada bastante cara, el taxi o la gasolina para ir hacia el local, las copas que te has tomado dentro, lo que te cueste el camino de vuelta hacia casa…

Y toda esa inversión, en la mayoría de ocasiones, no implica que hayas conseguido desfogarte con una conquista que acabe en un poco de placer sexual (si no tenéis casa, añade otro gasto más a la cuenta…). Por lo tanto, si buscas sexo, ir a la discoteca no te asegura encontrarlo.

Además, has de tener en cuenta que las nuevas generaciones cada vez van menos a la disco, por lo que la oferta que te vas a encontrar va a ser pobre. Esto te puede generar un poco de frustración y resignación.

El club es la solución

Pero tampoco es cuestión de que te quedes en casa. El sexo no va a venir a ti y vas a tener, igualmente, que salir a buscarlo. Entonces, vale la pena que vayas con las cosas claras y te pases por tu club favorito. Allí vas a ser tratado de maravilla y podrás adaptar la marcha a lo que más te convenga.

Ya sabes que, en el club, puedes tomarte también unas copas en plan relajado y cachondo. Todo depende de lo que te apetezca ese día y no tendrás que aguantar pesadas esperas. Solo has de elegir la chica que te guste y el tiempo que quieres estar con ella. Saca cuentas y verás como el plan no te va a salir más caro que una noche sin sexo en una discoteca.

Y, por último, en el club, vas a poder disfrutar del saber hacer de las profesionales del amor. Chicas, con unos cuerpos de escándalo, que conocen todo lo que te puede gustar y van a hacer todo lo posible por complacerte.

No te conformes con buscar cualquier ligue de discoteca y apuesta por el lujo, a un precio que te puedes permitir, de los clubs.