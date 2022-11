Nueve meses parece mucho tiempo para prepararnos para la llegada de un bebé, pero el tiempo pasa velozmente sin que nos demos cuenta, y más aún si tenemos que comprar todo lo que necesitaremos para su atención.

Comprar cosas para el bebé puede ser algo muy esperanzador para los futuros padres, pero también llega a ser muy confuso para quienes no tienen experiencia en el área, y eso da la posibilidad de que dejen de comprar algunas cosas indispensables que se necesitan para la llegada de su hijo.

Para aligerar un poco la carga de estrés que pueden tener los padres del bebé que está por nacer, en este post queremos decirles qué cosas se compran para un bebé recién nacido, aquellas que no pueden faltar en su casa, lo cual les ayudará a que administren bien su dinero en ese sentido.

Productos y accesorios necesarios para un bebé recién nacido

Después de conocer el listado de cosas que les mencionaremos en este post, solo tendrán que escoger el lugar a donde irán a comprar las cosas de su bebé recién nacido, y una vez que las tengan pueden tranquilamente esperar el día de su llegada.

1. Biberones

Desde mucho antes de la llegada del bebé, tienes que comprar varios biberones y tenerlos a disposición para cuando los necesites, ya que ellos te serán de gran ayuda para alimentarlo e hidratarlo durante sus primeros años de vida.

Hay biberones de distintos tamaños, cada uno con una función diferente, ya que puedes utilizarlos para darle leche y agua en un principio, pero luego te servirán para alimentarlo con otros productos, e incluso para darle zumo.

2. Extractor de leche

Muchas madres tienen una sobreproducción de leche que aprovechan con un extractor, por lo que te recomendamos comprar uno y tenerlo en casa, ya que te será de mucha utilidad para no desperdiciar el alimento del recién nacido.

Los extractores de leche son muy útiles para las madres que tienen que dejar a sus bebés durante unas horas por cuestiones de trabajo, o si necesitan salir de casa y dejarlo al cuidado de algún familiar, ya que con él garantizan que quede su alimento en un biberón para su consumo.

3. Cuna o moisés

Tu bebé recién nacido necesitará de un lugar donde dormir placenteramente toda la noche, así que tendrás que comprar una cuna para ello, aunque podría ser también un moisés, dependiendo del espacio que tengas disponible, y el presupuesto que desees destinar en ese sentido.

Lo importante es que tu hijo tenga su propio espacio desde pequeño, así evitarás que con el paso del tiempo se acostumbre a dormir contigo en la cama, ya que podría costarte mucho quitarle esa costumbre una vez que crezca.

4. Pañales

Los pañales nunca sobrarán en casa de un recién nacido, siempre será necesario comprar muchos de estos para su protección, y cuando veas que se están acabando sal a comprar unos paquetes adicionales, ya que es mejor que sobre y no que te falte este artículo para la higiene personal de tu bebé.

Elige pañales adecuados para recién nacidos, así evitarás que sufra de erupciones, y que se les pueda caer en algún momento.

5. Pañalera

Cuando vayas a salir con tu bebé a una consulta médica o de paseo, necesitarás un espacio donde colocar todas sus cosas que tienes que llevar contigo, así que te recomendamos comprar una pañalera para ello, ya que las mismas han sido diseñadas especialmente para que los padres tengan todo lo que necesita su bebé a la mano cuando vayan a salir.

Hay pañaleras grandes, medianas, pequeñas, con distintos diseños y estampados, por lo que solo tendrás que escoger cuál es la que más te gusta para tu hijo, que bien podrías combinar con otros elementos de su habitación, o elegir del color que te guste más.

6. Tina de baño

El baño de un recién nacido también es muy importante, y aunque no lo harás los primeros días de su nacimiento, es bueno que tengas desde ya la tina de baño que utilizarás en ese sentido, así que considéralo de una vez para que el gasto no te tome por sorpresa.

Selecciona una tina de baño que cumpla con las características de seguridad para los recién nacidos, que no vaya a correr ningún peligro tu bebé cuando llegue ese momento, porque de no ser así puedes pasar un terrible susto.

7. Silla de coche

Para cuando vayas a salir con tu bebé recién nacido necesitarás una silla de coche, que tampoco utilizarás de manera inmediata, pero que es bueno que la tengas para cuando te toque llevarlo en el automóvil a donde vayas a ir.

Elige una silla de coche que se adapte a tu presupuesto disponible, pero que sea segura para tu recién nacido, para que al llevarlo en ella no te preocupes en ningún sentido.

8. Coche de paseo

Ahora, si deseas pasear a tu bebé caminando, tienes que comprar un coche de paseo, un elemento indispensable para quienes tienen o tendrán un recién nacido, y que quieran dar paseos para disfrutar del medio ambiente.

9. Ropa

Y para finalizar, no puedes dejar de comprar ropa para tu bebé recién nacido, ropa de todos los tamaños y colores, porque cuando tu hijo esté en la etapa inicial, comenzará a crecer de una manera que no entiendes, e irá dejando poco a poco toda la ropa que le has comprado, así que ten siempre un presupuesto disponible para utilizar en ese sentido.