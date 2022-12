El pago de impuestos es un tema que siempre preocupa en España, siendo la principal crítica al gobierno. Sin embargo, hay otros países donde el impuesto que pagan los contribuyentes es bastante elevado, en consideración con el sueldo que reciben.

Esto ocurre principalmente por tener una economía estable y una mayor calidad de vida, reclamando una distribución más alta de sus ingresos.

¿Dónde se paga más impuestos?

En los últimos años, el porcentaje del sueldo que los empleados promedios deben pagar en impuestos aumentó. Esto fue provocado por los distintos estímulos que se crearon para la reactivación de la economía y por el aumento en las remuneraciones del trabajo.

En promedio, un empleado paga en impuestos y en cotizaciones sociales un 34.6% de su salario. El país donde más se paga impuestos es en Bélgica, donde el porcentaje del salario que va destinado a las obligaciones impositivas es del 52.6%.

En segundo lugar se encuentra Alemania, donde los empleados deben cancelar un total de 48.1% de su salario y de último se encuentra Austria, con un porcentaje del 47.8%. Seguido de estos se encuentra Francia e Italia, ambos con obligaciones impositivas del 46.5% en el sueldo de los empleados promedios.

Otros países que se cuentan con una fiscalidad salarial superior al 40% es Eslovenia con un 43.6%, Hungría con un porcentaje del 43.2%, Finlandia con 42.7%, luego Suecia con 42.6% y Portugal con un total de 41.8%.

Con respecto a estos países, España ocupa la posición N°16 sobre la presión fiscal. Es decir, 10 puntos medios en impuestos sobre la renta, en comparación con otros países europeos.

Mejores beneficios fiscales

Aunque en España el porcentaje del sueldo que los empleados promedios deben destinar a las obligaciones impositivas es menor, en otros países europeos se cuenta con mayores beneficios fiscales para las familias.

Españoles con dos hijos deben pagar en impuestos un 33.8% de su sueldo, diez puntos que sobrepasan la media de la OCDE, la cual se ubica en un 24.6%.

Además, está a cuatro puntos más que Europa, la cual mantiene una media del 29.9%, esto gracias a las rebajas en el IRPF que los países europeos abonaron a las familias durante el 2021.

De acuerdo con la OCDE, la presión fiscal para los empleados promedios con hijos es menor en los países que para los empleados sin hijos, aunque los ingresos sean los mismos.

La mayoría de estos países proporciona beneficios fiscales para familias con niños, como las ayudas fiscales o las transferencias.

En el listado, España ocupa el octavo lugar con respecto a la mayor presión fiscal de la OCDE para los empleados promedios, casados y con hijos. Posición que mantiene desde el año 2020.

¿Por qué en Latinoamérica se pagan menos impuestos?

En comparación con los países europeos, en Latinoamérica se pagan menos impuestos, incluso hay tres países de esta región que ocupan los últimos lugares en el listado, México, Colombia y Chile.

Por ejemplo, en Colombia, los empleados promedios que ganen un sueldo base, no deben pagar impuestos sobre la renta. Además, cotizaciones en las prestaciones sociales, como la salud o las cesantías, en caso de estar desempleado, no se toman en cuenta como pagos no fiscales, por lo que no se contabilizan.

En este país, las personas con ingresos elevados son las que pagan el impuesto sobre la renta.

Aunque estos países latinoamericanos parezcan una buena opción por la baja tasa de impuestos a pagar del salario promedio, lo cierto es que no resulta del todo beneficio por diferentes motivos.

Principalmente por factores instituciones e históricos, los cuales permiten que países de la OCDE, en especial del norte de Europa, desarrollen un mayor estado de bienestar, con servicios públicos de primera calidad y una provisión de bienes más alta.

Junto con esto, la existencia de un contrato social sólido y los altos niveles de confianza en el gobierno, lo que permite al Estado exigir impuestos más altos. En cambio, en América Latina, en la mayoría de los países, este contrato social de confianza no existe.

¿Por qué se deben pagar impuestos?

El principal motivo por el cual debes pagar impuestos, sin importar el país donde vivas, es que los ciudadanos deben contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. Esto hace que el Estado tenga la potestad para crear los tributos, por lo que es habitual encontrar un porcentaje diferente en cada país.

Otro motivo importante para la existencia de los tributos es la redistribución de la renta, para lo cual se crea una obligación de pagar según la capacidad económica. Los impuestos son proporcionales a la renta generada por los ciudadanos.

También se establecen para lograr una mayor eficiencia en la economía y para suavizar las crisis económicas, por lo que se considera que la política fiscal puede ser una herramienta de política económica.

Sin embargo, el cobro de los impuestos no significa que estos se aprovechen adecuadamente, motivo por el cual existe un fuerte rechazo a las tasas de intereses elevadas.