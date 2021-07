En algún momento de la vida habrás leído sobre la hiperhidrosis, un problema que sufren algunas personas, el cual ocasiona que tengan sudoración en exceso, pero seguro pensaste que esto solo se podría presentar en las axilas, pies o en el torso, dejando muy lejos de tus pensamientos que era algo que también podía afectar el rostro.

La hiperhidrosis facial es eso, la producción en exceso de sudor en la piel del rostro, lo cual puede ser un gran problema para quien lo padece, ya que llega a ser motivo de aislamiento social y discriminación hacia las personas que se les presenta de manera frecuente.

Considerando que el rostro es la zona de nuestro cuerpo más visible, sufrir de hiperhidrosis puede ser muy incómodo, ya que es una zona que no puede ser disimulada como otras, lo cual además puede destruir la autoestima de quien está pasando por eso.

¿Qué es y qué ocasiona la hiperhidrosis facial?

Como el tema de la hiperhidrosis es muy interesante, dedicaremos este espacio a decirte todo lo que necesitas sobre este padecimiento, para que tengas clara la información sobre ella, y cómo es posible hacerle frente a la misma.

Las personas que sufren de hiperhidrosis facial, en ocasiones pueden presentar esta sudoración en exceso en el cuello y el cuero cabelludo, y aunque la producción de sudor es una función de nuestro sistema nervioso, este problema puede aparecer sin razón aparente.

Sin embargo, la causa más común de la hiperhidrosis facial, es la producción en exceso de las glándulas sudoríparas ecrinas que tenemos en el rostro, las cuales se encargan de hacer este proceso para regular la temperatura del cuerpo.

Al realizar ejercicio es evidente la presencia de estas glándulas, sobre todo las que se encuentran en el cuello y la frente, por lo que ante el esfuerzo físico y al aumento de la temperatura, comienza a aparecer sudor como un mecanismo para regular el cuerpo, pero que en el caso de la cara se realiza en exceso.

Aunque se sabe cómo se da la hiperhidrosis facial, qué la ocasiona sigue siendo un gran misterio, tal y como sucede con la hiperhidrosis en general, aunque algunas personas piensan que se trata de un factor genético que interviene, por lo que podría ser que el padecimiento lo pasa un familiar a otro.

Otros tienen teorías de que puede ser ocasionada por factores ambientales, así como otros señalan que puede ser la ansiedad o el estrés los causantes, pero lo cierto es que no hay una respuesta definitiva sobre ello.

Síntomas

Cuando alguien comienza a sufrir de hiperhidrosis facial, por lo general no se da cuenta, solo lo hace cuando comienza a notar que la situación se hace frecuente, que la sudoración excesiva se centra en su rostro, cuello y cuero cabelludo, humedeciendo las zonas mencionadas hasta el punto de parecer que acaba de salir de ducharse.

Aunque es normal que una persona sucede en esta parte del cuerpo en momentos en específico, cuando ya la situación se torna excesiva, termina convirtiéndose en un problema social para la persona afectada, generándole mucha angustia y hasta termina afectando sus relaciones sociales y el ámbito laboral de manera negativa.

¿Es posible curar la hiperhidrosis facial?

La hiperhidrosis facial es un padecimiento el cual no tiene cura hasta los momentos, pero si hay tratamientos que son efectivos para mejorar la calidad de vida de quienes la tienen, aunque no son opciones tan amplias como cuando se presenta en otras áreas como los pies, manos, axilas o la ingle.

Es importante aclarar que los tratamientos diseñados para la hiperhidrosis en otras zonas del cuerpo, no pueden ser utilizados todos para la zona del rostro, y es precisamente por lo que comentamos que son más limitadas las opciones que se tienen al respecto.

Básicamente las soluciones disponibles para la hiperhidrosis facial son las siguientes:

Antitranspirantes suaves

Uno de los tratamientos para la hiperhidrosis facial, es el uso de antitranspirantes suaves, ya que estos están especialmente diseñados para colocar en zonas delicadas como el rostro, y que viene en rollon para que sea más sencilla su aplicación en la piel de la cara y el cuello.

Al utilizar un antitranspirante de este tipo, quien sufre de hiperhidrosis facial verá una mejoría en el control de la sudoración de su cara, sobre todo cuando hayan pasado 3 días desde su primera aplicación, momento en el que será aún más efectivo.

Lo recomendable es que el uso de antitranspirantes para el rostro no se haga sin antes practicar una prueba de tolerancia, la cual consiste en aplicar un poco de este en un área reducida de la cara, esperando que en 24 horas no tenga la persona ningún tipo de reacción alérgica o irritación. De no presentarse ningún problema, entonces puede ser utilizado sin inconveniente.

Bótox

Y la otra opción que hay para tratar la hiperhidrosis facial, es la aplicación de Bótox en el rostro, la cual es recomendada para aquellos casos que son realmente graves, cuando ya un antitranspirante no es suficiente.

La aplicación de Bótox para tratar la hiperhidrosis facial se realiza en el cuero cabelludo y la frente, pero solo debe ser colocado por un médico especializado.

En cuanto a la duración del Bótox como tratamiento para la hiperhidrosis facial, el efecto de este puede durar de 6 a 8 meses, pero hay que tener en cuenta que es posible que aparezcan algunos efectos secundarios

Antes de tratar de solucionar el problema de la hiperhidrosis facial, lo recomendable es visitar a un médico dermatólogo profesional, quien evaluará a la persona que tiene dicho padecimiento, para así determinar cuál es el tratamiento más recomendado para él.